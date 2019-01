As part of the IAAF’s continued pilot programme to measure air quality at stadiums around the world, the athletics track at the Mexican Olympic Sports Center (CDOM) had an air quality monitor installed on Tuesday (22).

The monitor will collect air quality data in real time, measuring the levels of several pollutants and, with it, assessing the impact of environmental pollution on the performance of the athletes, as well as designing new policies and strategies to counteract it.

The IAAF has been conducting the pilot programme in partnership with the United Nations Environment Programme (UNEP), National Olympic Committees, national federations and government organisations since 28 May 2018.

Mexico’s CDOM athletics track was selected by the IAAF to represent the North American and Caribbean area and it is the fourth installation of its kind following installations in Monaco, Addis Ababa and Australia.

The ultimate aim of the programme is to develop an air quality monitoring network linking 1000 IAAF-certified tracks around the world.

The installation of the air quality monitor in Mexico City was carried out in the presence of Carlos Padilla Becerra, President of the Mexican Olympic Committee; Víctor López, representative of the IAAF and President of the North America, Central America and Caribbean area; Antonio Lozano Pineda, President of the Mexican Federation of Athletics Associations; César Moreno Bravo, former IAAF Council Member; Miklel Ceralta, general secretary of NACAC; and Stephanie Montero Bending, leader of the Secretariat of the Environment of Mexico City (SEDEMA) air quality and health project.

Some of Mexico’s leading athletes were also present, including world U20 10,000m race walk champion Alegna González, Youth Olympic Games 5000m race walk finalist César Córdova and pole vaulter Alissandra Negrete.

In his speech, Padilla recognised that with the installation of this air quality monitor it will be possible to have the scientifically supported data to certify the quality of the air and to know if the environmental conditions are appropriate for the athletes to carry out their activities.

“Looking after the health of our athletes, and the community in general, is not only an ideal but now – thanks to science and technology – it is a reality,” he said.

López expressed his gratitude to Padilla and Mexico’s Olympic Committee, the FMAA for carrying out the installation of the monitor in the CDOM, and for being the first sports facility in the Americas to be part of this project.

“Mexico has demonstrated the commitment of its sport leaders to create an environment and quality conditions for the performance of our more than half a million athletes that practice our sport, in the best possible environmental conditions and preserve their health,” said Lopez.

Lozano stressed that the Mexican Olympic Committee’s responsibility is to contribute to the best preparation for the athletes. “We know that any circumstance can make a difference,” he said. “Having an air quality monitor can make a difference in winning a medal.”

Montero said that the priority for the Ministry of the Environment is to protect the population’s health.

“If pollution is not measured, it is not known,” she said. “And if it is not known, it is not taken care of. A set of actions related to air pollution and health have now been carried out with international institutions that are focused on guaranteeing Mexican citizens the right to a healthy environment.”

COM for the IAAF





Instalan monitor para medir niveles y calidad del aire

Con el objetivo de medir los niveles y calidad del aire, así como vigilar los efectos de la contaminación atmosférica y mejorar las condiciones en el rendimiento de los atletas, este martes se instaló el cuarto monitor en la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), en la Ciudad de México.

Las autoridades que se dieron cita en la instalación de la red de monitoreo, fueron el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra; Víctor López, representante de la IAAF y presidente del área Norteamericana, Centroamericana y del Caribe; Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y Stephanie Montero, líder del proyecto de calidad del aire y salud de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Padilla Becerra dijo que es un gran proyecto que dará a los atletas un gran beneficio, “siempre se habla de la calidad del aire de la Ciudad de México y en especial de la calidad del aire en el Comité y de esta pista, pero nunca se tiene los datos científicamente sustentados para determinar si la calidad del aire es la adecuada para que nuestros deportistas puedan tener sus prácticas cotidianas”.

Comentó que con este programa se tendrá un monitoreo permanente de la calidad del aire, se podrá determinar horarios y en que ocasiones se tendrá que suspender entrenamientos, así como cuáles serán las mejores condiciones.

Por su parte, Víctor López. señaló que con este proyecto se demuestra el compromiso que tienen los líderes deportivos de crear un medio ambiente con condiciones de calidad y óptimo para el desempeño de los deportistas para que se ejerciten dentro de las mejores condiciones atmosféricas posibles.

“El objetivo es instalar mil monitores en pista y estadios alrededor del mundo. La IAAF en sociedad con el programa de mejor ambiente atmosférico de las Naciones Unidas y del Comité Olímpico Internacional, unen esfuerzo con Comités Olímpicos Nacionales y federaciones nacionales para asegurar que las condiciones donde entrenan los atletas y todo aquellos corredores que se ejercitan por diferentes razones lo hagan en un ambiente libre de contaminación”.

Mientras que Antonio Lozano comentó que con esta investigación, los atletas tendrán una orientación más adecuada para llevar el alto rendimiento a mejores logros.

En tanto que Stephanie Montero, apuntó: “el objetivo principal por la que se mide la calidad del aire en el mundo y en esta Ciudad es para proteger la salud de la población, de no medirse, no se conoce y si no se conoce, no se atiende”.

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) inició un programa para identificar los efectos de la contaminación atmosférica, por lo que desde el año pasado lo puso en marcha y la primera pista en recibir un monitor fue en el Estadio Louis II en Mónaco, seguido del Estadio Addis Abeba en Etiopía y el tercero en el Parque Olímpico y Centro Atlético de Sydney, Australia, a principios de este año.

La IAAF y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabajan de manera conjunta para los próximos cinco años, ya que buscan combatir la mala calidad del aire, por lo que se contemplan instalar mil monitores en pistas certificadas por la federación internacional.