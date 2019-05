Fans from the following territories and countries can tune in to coverage of the IAAF World Relays Yokohama 2019 on Saturday and Sunday 11 and 12 May.

Fans from territories and countries not listed here can watch the championships via live stream on the IAAF's YouTube channel.

As always, check local listings for the broadcast schedule and intentions - live coverage, delayed coverage or highlights - in your area.

Africa

Benin - StarTimes

Botswana - BTV, StarTimes

Burundi - StarTimes

Cameroon - StarTimes

Central African Republic - StarTimes

Chad - StarTimes

Congo - StarTimes

DR Congo - StarTimes

Eritrea - StarTimes

Ethiopia - StarTimes

Gabon - StarTimes

Chana - StarTimes

Guinea - StarTimes

Guinea-Bissau - StarTimes

Ivory Coast - StarTimes

Kenya - StarTimes

Liberia - StarTimes

Madagascar - StarTimes

Malawi - StarTimes

Mozambique - StarTimes

Namibia - StarTimes

Nigeria - StarTimes

Rwanda - StarTimes

Senegal - StarTimes

South Africa - StarTimes

Tanzania - StarTimes

Uganda - StarTimes

Zambia - StarTimes

Americas

Anguilla - ESPN International, Television Jamaica

Antigua and Barbuda - ESPN International, Television Jamaica

Argentina - ESPN International, TyC Sports

Aruba - ESPN International

Bahamas - ESPN International, Television Jamaica

Barbados - ESPN International, Television Jamaica

Barbuda - ESPN International

Belize - Spring Media (Sub-Licensee - TDN), Television Jamaica

Bermuda - ESPN International, Television Jamaica

Bolivia - ESPN International, TyC Sports

Bonaire - ESPN International

Brazil - Globosat

British Virgin Islands - Television Jamaica

Canada - CBC

Cayman Islands - ESPN International, Television Jamaica

Chile - ESPN International, TyC Sports

Colombia - ESPN International, TyC Sports

Costa Rica - ESPN International, TyC Sports, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Curacao - ESPN International

Dominica - ESPN International, Television Jamaica

Dominican Republic - ESPN International, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Ecuador - ESPN International, TyC Sports

El Salvador - ESPN International, TyC Sports, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Falkland Islands - ESPN International

French Guiana - ESPN International

Grenada - ESPN International, Television Jamaica

Guadeloupe - ESPN International

Guatemala - ESPN International, TyC Sports, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Guyana - Television Jamaica

Haiti - ESPN International

Honduras - ESPN International, TyC Sports, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Jamaica - ESPN International, Television Jamaica

Martinque - ESPN International

Mexico - ESPN International, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Montserrat - ESPN International, Television Jamaica

Nicaragua - ESPN International, TyC Sports, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Panama - ESPN International, TyC Sports, Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

Paraguay - ESPN International, TyC Sports

Peru - ESPN International, TyC Sports

Puerto Rico - NBC Universal and NBC

St Barthelemy - ESPN International

St Kitts and Nevis - ESPN International, Television Jamaica

St Lucia - ESPN International, Television Jamaica

St Maarten - ESPN International, Television Jamaica

St. Vincent and the Grenadines, Television Jamaica

Suriname - Television Jamaica

Trinidad & Tobago - ESPN International, Television Jamaica

Turks & Caicos - ESPN International, Television Jamaica

Uruguay - ESPN International, TyC Sports

US Virgin Islands - NBC Universal and NBC

USA - NBC Universal and NBC

Venezuela - ESPN International, TyC Sports

Asia

Bahrain - Abu Dhabi Media

Bangladesh - STAR Sports India

Bhutan - STAR Sports India

China - CCTV

Democratic People's Republic of Korea - Galaxia SM

India - STAR Sports India

Iran - Abu Dhabi Media

Iraq - Abu Dhabi Media

Japan - TBS

Kuwait - Abu Dhabi Media

Maldives - STAR Sports India

Nepal - STAR Sports India

Oman - Abu Dhabi Media

Pakistan - STAR Sports India

Palestine - Abu Dhabi Media

Qatar - Abu Dhabi Media

Republic of Korea - Galaxia SM

Saudi Arabia - Abu Dhabi Media

Sri Lanka - STAR Sports India

Syria - Abu Dhabi Media

United Arab Emirates (including Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khamimeh, Umm Al Quwain and Sharjah) - Abu Dhabi Media

Yemen - Abu Dhabi Media

Europe

Belarus - BTRC

Belgium - RTL

Bosnia - Arena Sport

Croatia - HRT, Arena Sport

Denmark - TV2

Italy - RAI

Kosovo - Arena Sport

Macedonia - Arena Sport

Montenegro - Arena Sport

Norway - NRK

Poland - TVP

Russia - MatchTV

Serbia - Arena Sport

Slovenia - Arena Sport

Spain - TVE

Sweden - TV4

Turkey - TRT

UK - BBC

Oceania

Australia - Eurosport

New Zealand - Sky Network NZ

