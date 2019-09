Fans from the following territories and countries can tune in to either free or pay TV coverage of the IAAF World Athletics Championships Doha 2019 from 27 September to 6 October. Check local listings for broadcast times.

A list of territories where a live stream will be available is here.

Broadcasters per territory

Note: These lists will be updated as necessary.

Africa

Algeria: EPTV, Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Angola: Pan Sub-Saharan Africa Supersport Benin: ORTB, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Botswana: BTV, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Burkina Faso: RTBF, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Burundi: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Cameroon: CRTV, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Cape Verde: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Central African Republic: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Chad: Pan Sub-Saharan Africa Supersport, Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Comoros: Pan Sub-Saharan Africa Supersport



Congo Democratic Republic: RTNC, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Congo Republic: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Djibouti: Pan Sub-Saharan Africa Supersport, Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Egypt: Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Equatorial Guinea: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Eritrea: Pan Sub-Saharan Africa Supersport Ethiopia: EBC, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Gabon: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Gambia: Pan Sub-Saharan Africa Supersport Ghana: GTV, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Guinea: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Guinea Bissau: Pan Sub-Saharan Africa Supersport



Jordan: Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Ivory Coast: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Kenya: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Lesotho: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Liberia: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Libya: Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Madagascar: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Malawi: Pan Sub-Saharan Africa Supersport Mali: ORTM, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Mauritania: Pan Sub-Saharan Africa Supersport, Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Mauritius: MBC, Pan Sub-Saharan Africa Supersport



Mayotte: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Morocco: Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Mozambique: TVM, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Namibia: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Niger: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Nigeria: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Reunion: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Rwanda: RTVS, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Sao Tome & Principe: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Senegal: RTS, Pan Sub-Saharan Africa Supersport



Seychelles: SBC, Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Sierra Leone: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

St. Helena: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Somalia: Pan Sub-Saharan Africa Supersport, Abu Dhabi Media (cable and satellite)

South Africa: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

South Sudan: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Sudan: Pan Sub-Saharan Africa Supersport, Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Swaziland: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Tanzania: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Togo: Pan Sub-Saharan Africa Supersport



Tunisia: Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Uganda: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Western Sahara: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Zambia: Pan Sub-Saharan Africa Supersport

Zimbabwe: Pan Sub-Saharan Africa Supersport





Americas

Anguilla: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Antigua and Barbuda: ABS

Antigua: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Argentina: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Aruba: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Bahamas: ZNS, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Barbados: CBC, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Barbuda: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Belize: Television Jamaica

Bermuda: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)



Bolivia: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Bonaire: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Brazil: Globosat British Virgin Islands: Television Jamaica

Canada: CBC

Cayman Islands: TVJi, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Chile: Canal 13, TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Colombia: Caracol TV, TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Costa Rica: Spring Media, TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Cuba: ICRT

Curacao: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Dominica: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Dominican Republic: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Ecuador: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

El Salvador: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Falkland Islands: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

French Guiana: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Grenada: GBS, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Guadeloupe: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Guatemala: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Guyana: Television Jamaica

Haiti: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)



Honduras: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Jamaica: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Martinque: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Mexico: Televisa, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Montserrat: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Nicaragua: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Panama: TyC Sports, Cable Onda, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Paraguay: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Peru: TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Puerto Rico: NBC Universal and NBC

St. Barthelemy: ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

St. Kitts and Nevis: ZIZ, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

St. Lucia: Winners TV, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

St. Maarten: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

St. Martin: Television Jamaica

St. Vincent and the Grenadines: Television Jamaica

Suriname: Television Jamaica

Trinidad and Tobago: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Turks and Caicos Islands: Television Jamaica, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

Uruguay: VTV, TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)

US Virgin Islands: NBC Universal and NBC USA: NBC Universal and NBC

Venezuela: Meridiano, TyC Sports, ESPN International (ESPN Latin America, ESPN Dos and/or ESPN Caribbean)





Asia

Bahrain: Abu Dhabi Media

Brunei: ASTRO

Bangladesh: STAR Sports India

Bhutan: STAR Sports India

China: CCTV

India: STAR Sports India

Iran: Abu Dhabi Media

Iraq: Abu Dhabi Media

Japan: TBS

Korea, Democratic Peoples Republic: Galaxia SM

Korea, Republic of: Galaxia SM

Kuwait: Abu Dhabi Media

Lebanon: Abu Dhabi Media (cable and satellite)

Malaysia: ASTRO

Maldives: STAR Sports India

Nepal: STAR Sports India

Oman: Abu Dhabi Media

Pakistan: STAR Sports India

Palestine: Abu Dhabi Media

Qatar: Abu Dhabi Media



Saudi Arabia: Abu Dhabi Media

Sri Lanka: STAR Sports India

Syria: Abu Dhabi Media

Taiwan: Eleven Sports, Videoland

UAE (including Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khamimeh, Umm Al Quwain and Sharjah): Abu Dhabi Media

Yemen: Abu Dhabi Media





Europe

Austria: ORF

Belgium: RTBF, VRT

Bosnia and Hercegovina: Arena Sport

Croatia: HRT, Arena Sport

Czech Republic: CT

Denmark: TV2

Estonia: ERR

Finland: YLE

France: FTV

Germany: ARD, ZDF

Greece: ERT

Hungary: MTV

Iceland: RUV

Israel: The Sports Channel

Italy: RAI

Kosovo: Arena Sport

Latvia: LT

Lithuania: LRT

Macedonia: Arena Sport

Montenegro: Arena Sport



Netherlands: NOS

Norway: NRK

Poland: TVP, Eurosport Poland

Portugal: RTP

Russia: MatchTV

Serbia: Arena Sport

Slovakia: RTVS

Slovenia: TV SLO, Arena Sport

Spain: TVE

Sweden: SVT, TV4

Switzerland: SRG

Turkey: TRT

United Kingdom: BBC





Oceania

Australia: Eurosport Australia

Antarctica (Australian Antarctic Territory): Eurosport Australia

Christmas Island: Eurosport Australia

Cocos (Keeling) Islands: Eurosport Australia

Heard Island: Eurosport Australia

McDonald Islands: Eurosport Australia

Norfolk Island: Eurosport Australia

New Zealand: Sky Network NZ





IAAF