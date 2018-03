Fans from the following territories and countries can tune in to coverage of the IAAF/Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships Valencia 2018 on Saturday 24 March.

Broadcasters per territory

Africa

- Pan Sub-Saharan Africa: Kwese Sport 1, Kwese Sport 2, Kwese Free Sports

Americas

- Argentina and South America (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela): TyC Sports

- Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama: Spring Media (Sub-Licensee - TDN)

- Brazil: Globosat

- Canada: CBC, FloSports

- Jamaica: TVJ

- Pan Caribbean: "Television Jamaica (Additional Sub-Licensees - tbc)

- Pan Latin America: ESPN

- Pan Latin America: ESPN International (through ESPN Latin America, ESPN Dos and ESPN Caribbean)

- USA - NBC Universal, NBC, NBCSN, Olympic Channel

Asia

- China: CCTV

- Democratic People's Republic of Korea & Republic of Korea: IB Sports

- Japan: TBS

- Pan Indian Sub-Continent (Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka): STAR Sports India

Europe

- Balkans: Arena Sports 2

- Denmark: TV2

- Italy: RAI Sport, RAI Sport +HD

- Spain: Teledeporte

- Sweden: Sportkanalen

Middle East

- Pan Middle East (UAE): Abu Dhabi 6

- Pan Middle East: Abu Dhabi Media

Pacific

- New Zealand: Sky Network NZ

Timetable

Saturday 24 March (times are local, GMT+1) -

Women’s race: 17:05

Men’s race: 17:30

Please check local listings for broadcast times in your area.

