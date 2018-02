Fans from the following territories and countries can tune in to coverage of the IAAF World Indoor Championships Birmingham 2018 from 1-4 March.

Broadcaster per territory:

Africa

Pan Sub-Saharan Africa: Kwese Sport 2, Kwese Free Sports

Americas

Argentina & South America: TyC Sports

Brazil: SporTV

Canada: CBC

Jamaica: TVJ, TVJSN

USA: NBCSN, Olympic Channel

Asia

China: CCTV 5

India: Star Sports Select 2, SD & HD

Japan: TBS

Europe

Belarus: BTRC

Belgium: RTBF

Czech Republic: CT

Estonia: ETV2

Finland: YLE

France: Ô

Germany: ARD

Greece: ERT

Hungary: M4 Sport, RUV2

Italy: RAI Sport+

Netherlands: NPO1, NPO2, NPO3

Norway: NRK1, NRK2

Poland: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Sport

Portugal: RTP

Slovenia: SLO2

Spain: Teledeporte

Sweden: TV4, TV12

UK: BBC2

Middle East

Pan Middle East (UAE), AD Sport Channels (AD Sport 6)

Pacific

Australia: Eurosport

New Zealand: Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport 3, Sky Sport 4, Sky Sport 5

