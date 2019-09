The Polish Athletics Association (PZLA) has announced a team of 44 for the IAAF World Athletics Championships Doha 2019, which will be held from 27 September until 6 October.

The team is led by defending hammer champion Paweł Fajdek, world ranked No.1 in his event.

The team also includes shot putters Konrad Bukowiecki and Michał Haratyk as well as national pole vault record-holder Piotr Lisek.

Poland also has big medals hopes in the women’s 4x400m, a discipline in which they were victorious at the IAAF World Relays Yokohama 2019.

Polish team for Doha

MEN

800m: Adam Kszczot

1500m: Marcin Lewandowski

3000m steeplechase: Krystian Zalewski

110m hurdles: Damian Czykier

400m hurdles: Patryk Dobek

Decathlon: Paweł Wiesiołek

Pole vault: Piotr Lisek, Robert Sobera, Paweł Wojciechowski

Shot put: Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski

Discus: Piotr Małachowski, Bartłomiej Stój, Robert Urbanek

Hammer: Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki

Javelin: Marcin Krukowski

20km race walk: Dawid Tomala

50km race walk: Rafał Augustyn, Artur Brzozowski, Rafał Sikora

Mixed 4x400m: Łukasz Krawczuk, Rafał Omelko, Wiktor Suwara

WOMEN

100m: Ewa Swoboda

400m: Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic

800m: Anna Sabat

100m hurdles: Karolina Kołeczek

400m hurdles: Joanna Linkiewicz

3000m steeplechase: Alicja Konieczek

High jump: Kamila Lićwinko

Shot put: Paulina Guba, Klaudia Kardasz

Discus: Daria Zabawska

Hammer: Joanna Fiodorow, Malwina Kopron

Javelin: Maria Andrejczyk

20km race walk: Katarzyna Zdziebło

4x400m and mixed 4x400m: Iga Baumgart-Witan, Aleksandra Gaworska, Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic, Partycja Wyciszkiewicz