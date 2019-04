Scroll down for French version

The IAAF is currently recruiting members for its Vetting Panel to serve for a 4-year period from October 2019 to 2023.

As part of its programme of governance and integrity reforms, the IAAF established a Vetting Panel, whose role it is to decide whether persons seeking to be, or who are, IAAF Officials are eligible to take office.

The Vetting Panel comprises three persons who must be independent of the IAAF, at least one of whom must be a lawyer. One of these three members will be appointed as the Chairperson of the Vetting Panel.

In addition, two alternate members may be appointed to fill in for any member who needs to recuse him or herself due to a conflict of interest or is unavailable.

The Members of the Vetting Panel must have significant legal experience, as well as experience in the vetting or screening of applicants and candidates to official positions.

The specific attributes of persons seeking to apply for these positions are:

- Impeccable integrity

- Significant governance experience, or experience in the vetting or screening of applicants or

candidates to official positions

- Strong legal knowledge, preferably in the context of sport

- Experience of the Court of Arbitration for Sport an asset

- Fluency in written and spoken English is required, and French desirable.

The Vetting Panel has the following duties, powers and responsibilities:

- To act at all times independently of the IAAF, for the sole purpose of conducting a full and fair assessment of the Eligibility of each Applicant and Existing Vetting Panel Member.

- To instruct and oversee review by the Ethical Compliance Officer of the information disclosed by Applicants and Existing IAAF Vetting Panel Members in accordance with the Rules.

- To instruct and oversee the gathering of additional information by the Ethical Compliance Officer from publicly available sources and external business intelligence agencies as deemed necessary by the Panel for a proper determination of Eligibility.

- To make decisions on Eligibility in a timely and efficient manner in accordance with the timeframes set out in the Rules, and to report to Council accordingly.

- To report issues and matters of concern to the Head of the Integrity Unit where considered to be potentially relevant to the work of the Athletics Integrity Unit.

A full job description and details of how to apply for the position are available in English and French. Deadline for applications is 13 May 2019.

Applications will be assessed by the IAAF Nominations Panel which will make its recommendations to the IAAF Council who, in turn, will make recommendations of the preferred candidates to the Member Federations of the IAAF at a Congress meeting to be held in Doha on 25 and 26 September 2019.

All candidates selected to join the panel will be submitted to the IAAF’s vetting process before appointment.

The IAAF Vetting Rules can be downloaded from the rules and regulations section of the IAAF website.

IAAF

L'IAAF cherche des candidats pour son Panel de Vérification

L’IAAF recrute actuellement des membres pour son Panel de vérification pour un mandat de 4 ans, d’octobre 2019 à 2023.

Dans le cadre de son programme de réforme de la gouvernance et de l’intégrité, l’IAAF a mis en place un Panel de vérification, dont le rôle est de décider si les Officiels de l’IAAF potentiels ou en exercice sont éligibles pour exercer leurs fonctions.

Le Panel de vérification est composé de trois personnes qui doivent être indépendantes de l’IAAF, l’une d’elles devant être juriste. L’un de ces trois membres sera nommé Président du Panel de vérification.

En outre, deux membres suppléants peuvent être nommés pour remplacer tout membre qui doit se récuser en raison d’un conflit d’intérêts ou qui n’est pas disponible.

Les membres du Panel de vérification doivent posséder une expérience juridique significative, ainsi qu’une expérience dans la vérification et la sélection de requérants et de candidats à des postes officiels.

Les postulants doivent posséder les qualités suivantes:

- Une intégrité irréprochable;

- Une expérience importante en matière de gouvernance, ou de vérification/sélection de requérants ou de candidats à des postes officiels;

- Des solides connaissances juridiques, de préférence dans le domaine du sport;

- Une expérience du Tribunal arbitral du sport est un atout;

- Une maîtrise de l’anglais écrit et parlé est requise, et le français est souhaitable.

Le Panel de vérification a les devoirs, pouvoirs et responsabilités suivants:

- Agir à tout moment indépendamment de l’IAAF, dans le seul but de procéder à une évaluation complète et équitable de l’Éligibilité de chaque Candidat et de chaque Membre du Panel de vérification en exercice.

- Donner des instructions et superviser l’examen réalisé par le Responsable de la conformité à l’éthique des informations divulguées par les Candidats et les Membres du Panel de vérification de l’IAAF en exercice, conformément aux Règles.

- Donner des instructions et superviser la collecte de renseignements supplémentaires réalisée par le Responsable de la conformité à l’éthique auprès de sources publiques et d’organismes de renseignements commerciaux externes, à l’appréciation du Panel afin de déterminer correctement l’Éligibilité.

- Prendre des décisions sur l’Éligibilité en temps opportun et de manière efficace, conformément aux délais établis dans les Règles, et faire rapport au Conseil en conséquence.

- Signaler les questions et les sujets de préoccupation au Directeur de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme lorsqu’ils sont considérés comme potentiellement pertinents pour le travail de l’Unité d’intégrité.

Une description complète du poste et des détails sur la façon de postuler sont disponibles en français et en anglais. La date limite de dépôt des candidatures et fixée au 13 mai 2019.

Les demandes sont évaluées par le Panel de l’IAAF chargé des nominations qui fait des recommandations au Conseil de l’IAAF au sujet des membres du Panel de vérification. Lors du Congrès qui se tiendra à Doha les 25 et 26 septembre 2019, le Conseil de l’IAAF fera, à son tour, des recommandations aux Fédérations membres de l’IAAF.

Tout candidat au poste de membre du Panel de vérification sera soumis au processus de vérification de l’IAAF avant sa nomination.

Les Règles de vérification d’intégrité de l’IAAF se trouvent sur le site web de l’IAAF à la section règles et règlements.

IAAF